Pedicini (FdI): “Rifiuti, non siamo lo sversatoio di Napoli e Salerno. Tuteliamo il Sannio” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Di seguito una nota stampa di Francesca Pedicini, candidata al consiglio regionale con Fratelli d’Italia, sul tema dei rifiuti . “Negli ultimi mesi, quasi come per magia, la provincia di Benevento è stata invasa da numerose richieste d’autorizzazione per la realizzazione di impianti per il trattamento dell’umido. L’ultima in ordine di tempo riguarda la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica nell’agglomerato ASI di Ponte Valentino, che straordinariamente ha visto la concessione del via libera da parte del Comitato Direttivo dell’ASI stessa, nonostante pochi mesi prima si era espresso in maniera contraria per un altro impianto nella zona ASI di SanGiovanni, tra i comuni di San Nicola Manfredi e San Giorgio del Sannio.Premesso che, resta il mio parere favorevole ... Leggi su anteprima24

