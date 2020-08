pediatri Fvg: vaccinazione bambini protegge rischio adulti (Di venerdì 28 agosto 2020) Il rischio di contrarre malattie influenzali negli ultrasessantacinquenni si abbatte notevolmente nel caso in cui almeno il 30 per cento della popolazione dei bambini sotto i 6 anni sia stato vaccinato. Il dato è stato richiamato oggi nell’incontro che il vicegovernatore con delega alla Salute ha avuto con i portavoce dei pediatri di libera scelta del Friuli Venezia Giulia. La platea interessata in regione è di 40mila bambini e le dosi necessarie sono già nella disponibilità del Sistema sanitario regionale. Nel corso dell’incontro sono state valutate la disponibilità dei pediatri – in Friuli Venezia Giulia sono circa 120 – e la logistica, ad esempio la reperibilità di spazi per svolgere le somministrazioni. Sono stati ... Leggi su udine20

