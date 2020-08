Pavoletti più lontano da Cagliari? Un club italiano si fa avanti per lui (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono trascorsi tre anni da quando Leonardo Pavoletti si è legato al Cagliari. L'attaccante di origini livornesi è diventato presto uno dei punti di forza del club sardo, trascinandolo a suon di reti pesanti verso salvezze conquistate con largo anticipo. Tuttavia, a sorpresa, le strade del bomber e della società rossoblu potrebbero presto dividersi.TENTAZIONESecondo quanto riportato da Tuttosport, Pavoletti sarebbe finito nel mirino della Fiorentina. I viola vogliono rinnovare la rosa a disposizione di Beppe Iachini e la prima punta del Cagliari sarebbe una soluzione assai gradita. L'esplosione di Diego Simeone con i sardi potrebbe spingere lo stesso attaccante ad accettare l'idea del trasferimento. Pavoletti più lontano da ... Leggi su itasportpress

