Paura a Cortina: tutti a fare il tampone dopo il Summer Party tra imprenditori e sportivi illustri (Di venerdì 28 agosto 2020) C’è una grande coda oggi al drive in di Cortina, dove si aspetta per il tampone. Il motivo? Accertata la positività di un ragazzo, ricoverato in ospedale, che ha partecipato a una festa, adesso oltre 500 persone temono di avere avuto contatti con lui e quindi di poter avere contratto il covid 19. I tamponi si stano facendo allo stadio olimpico del ghiaccio di Cortina dove i 500 partecipanti del Summer Party del 20 agosto sono accorsi per effettuare l’esame, con la preoccupazione di essersi ammalati. Il paziente 1, come riferisce anche Il Corriere, sarebbe un ventiseienne residente a Roma. Il ragazzo, di ritorno dalla Sardegna, manifestando i sintomi del coronavirus è finito all’ospedale San Martino di Belluno con una polmonite da ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : Paura Cortina Paura a Cortina: tutti a fare il tampone dopo il Summer Party tra imprenditori e sportivi illustri Ultime Notizie Flash Paura a Cortina: tutti a fare il tampone dopo il Summer Party tra imprenditori e sportivi illustri

PAURA A CORTINA PER UN POSSIBILE FOCOLAIO: IN 500 A FARE IL TAMPONE Il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, ha quindi deciso di comunicare subito in accordo con la Usl, a chi era presente al party, ...

Estate 2020: il turismo ha perso 3,2 mld di fatturato

Le speranze del comparto sono riposte nella stagione invernale. Per supportare gli albergatori Marketing01 organizza 10 incontri. Il primo è mercoledì 9 settembre a Folgaria La stagione estiva 2020 si ...

PAURA A CORTINA PER UN POSSIBILE FOCOLAIO: IN 500 A FARE IL TAMPONE Il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, ha quindi deciso di comunicare subito in accordo con la Usl, a chi era presente al party, ...Le speranze del comparto sono riposte nella stagione invernale. Per supportare gli albergatori Marketing01 organizza 10 incontri. Il primo è mercoledì 9 settembre a Folgaria La stagione estiva 2020 si ...