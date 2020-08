Pattina per la città e accoltella persone a caso. La follia del 38enne ripresa dalle telecamere – VIDEO (Di venerdì 28 agosto 2020) Pattina per la città e pugnala le persone a caso. Sta facendo il giro del web il VIDEO che vede protagonista Benjamin Bridgeman, 38 anni, accusato di aver pugnalato tre uomini con quello che è stato descritto come il “più grande coltello da cucina”. Il filmato rilasciato da Avon e dalla polizia del Somerset mostra … L'articolo Pattina per la città e accoltella persone a caso. La follia del 38enne ripresa dalle telecamere – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Pattina per Materiale per il ritorno a scuola 2020/2021 Nostrofiglio Birds of Prey, scopri l'action figure di Harley Quinn della linea Nendoroid!

Birds of Prey è l'ultimo film in cui abbiamo visto Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, dopo il debutto in Suicide Squad e il prossimo impegno di The Suicide Squad di James Gunn. La versione di Ro ...

Uva rimette i pattini: "Voglio i 2000 gol"

Hockeisti lo si è tutta la vita: così Daniele Uva (nella foto), 45 anni compiuti a maggio, ha deciso che non è ancora giunto il momento di appendere i pattini al chiodo, anche perché pare ci sia un gr ...

Birds of Prey è l'ultimo film in cui abbiamo visto Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, dopo il debutto in Suicide Squad e il prossimo impegno di The Suicide Squad di James Gunn. La versione di Ro ...Hockeisti lo si è tutta la vita: così Daniele Uva (nella foto), 45 anni compiuti a maggio, ha deciso che non è ancora giunto il momento di appendere i pattini al chiodo, anche perché pare ci sia un gr ...