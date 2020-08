Patata di Godia 28-30 agosto 2020 (Di venerdì 28 agosto 2020) Dal 28 al 30 agosto e dal 3 al 6 settembre più di 200 volontari di ogni età vi accoglieranno con gustosi piatti tra cui i famosi gnocchi di patate lavorati a mano, frico, carne alla griglia ed altre specialità. Un’edizione organizzata nel rispetto delle misure di sicurezza anti Coronavirus, grazie anche ad un tocco di originalità: novità di quest’anno è infatti lo “Gnocchi Drive”, un punto dove ritirare gnocchi e frico ordinati online da consumare comodamente a casa. La 44ma edizione della Sagra sarà infatti in parte diversa da quelle passate, appunto per contrastare il rischio di contagio. Sarà infatti possibile accedere soltanto attraverso tre ingressi, dove i volontari regoleranno il flusso degli ospiti affinché non sia mai superata la capienza ... Leggi su udine20

