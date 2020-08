Passione Musica, Borges e la vera storia del Tango (Di venerdì 28 agosto 2020) Dedicata al Tango e a Jorge Luis Borges l’inaugurazione della quinta edizione di Passione Musica, venerdì 4 settembre alle ore 19 al Teatro Salvo D’Acquisto di via Morghen (Vomero, Napoli). La Stagione concertistica promossa dall’Unione Musicisti e Artisti Italiani, fedele al suo format di proposta di contaminazione tra generi Musicali diversi, sempre all’insegna della grande qualità interpretativa, va all’origine del Tango, proponendo non un semplice concerto, ma un vero e proprio percorso di riscoperta di quello che non si può definire semplicemente un ballo, grazie alle parole del grande scrittore argentino, che va alle origini audaci e indecenti, di “rettile da lupanare”, per usare le parole Leopoldo Lugones, poeta, ... Leggi su ildenaro

