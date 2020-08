Pasquale Di Nuzzo, il ballerino di Amici ha sposato la bella attrice Giovanna Reynaud (Foto) (Di venerdì 28 agosto 2020) Bellissimi Pasquale Di Nuzzo e Giovanna Reyanud si sono sposati dopo due anni d’amore (Foto). Lui è l’ex ballerino di Amici che in tanti ricorderanno anche per altri lavori in tv; lei è la giovane attrice sudamericana. Il loro amore è nato sul set di Soy Luna, la serie tv sudamericana di Disney Channel. Lino Di Nuzzo e Giovanna Reynaud si sono incontrati, innamorati e mai più lasciati. Dopo due anni d’amore hanno annunciato il matrimonio e adesso eccoli già legalmente sposati, felici sui rispettivi profili social con le Foto del giorno più bello, solo il primo. Pasquale di Nuzzo e la Reynaud ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : Pasquale Nuzzo Pasquale Di Nuzzo e Giovanna Reynaud si sono sposati: “Una meravigliosa favola sta per iniziare” Gossip Fanpage Pasquale Di Nuzzo, il ballerino di Amici ha sposato la bella attrice Giovanna Reynaud (Foto)

Bellissimi Pasquale Di Nuzzo e Giovanna Reyanud si sono sposati dopo due anni d’amore (foto). Lui è l’ex ballerino di Amici che in tanti ricorderanno anche per altri lavori in tv; lei è la giovane att ...

Pasquale Di Nuzzo e Giovanna Reynaud si sono sposati: “Una meravigliosa favola sta per iniziare”

Giovanna Reynaud è la giovane attrice sudamericana di 23 anni che ha fatto battere il cuore a Pasquale Di Nuzzo, ex ballerino di Amici. Tra loro l’amore era sbocciato sul set di “Soy Luna”, la serie t ...

Bellissimi Pasquale Di Nuzzo e Giovanna Reyanud si sono sposati dopo due anni d’amore (foto). Lui è l’ex ballerino di Amici che in tanti ricorderanno anche per altri lavori in tv; lei è la giovane att ...Giovanna Reynaud è la giovane attrice sudamericana di 23 anni che ha fatto battere il cuore a Pasquale Di Nuzzo, ex ballerino di Amici. Tra loro l’amore era sbocciato sul set di “Soy Luna”, la serie t ...