Parma, ufficiale: Liverani nuovo allenatore (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto un accordo sino al 30 Giugno 2022 con Fabio Liverani, che a partire dal 1 settembre 2020 assumerà l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. Nato a Roma il 29 aprile 1976, Liverani ha iniziato la sua carriera da allenatore al Genoa, proseguendo il suo percorso prima con il Leyton Orient e poi alla guida della Ternana e del Lecce.La presentazione del nuovo tecnico crociato è prevista per la prossima settimana. La data e l’ora della conferenza verranno comunicate attraverso il sito ufficiale. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

