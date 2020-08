Parla Briatore: “Non sono intubato e respiro da solo. Mio figlio negativo” (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore rompe il silenzio dall’ospedale San Raffaele di Milano, struttura dove è attualmente ricoverato per un prostatite e per aver contratto il coronavirus. Innanzitutto il manager, a differenza di qualche voce diffusa priva di fondamento, sottolinea che non è assolutamente intubato e che respira senza l’aiuto dell’ossigeno. Non solo: si difende anche per il … L'articolo Parla Briatore: “Non sono intubato e respiro da solo. Mio figlio negativo” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

