Papicha, al cinema la resistenza della ragazza algerina che combattè il fondamentalismo islamico con una sfilata di moda (Di venerdì 28 agosto 2020) “Sorella, la tua immagine ci sta a cuore. Curala. Altrimenti lo faremo noi”. Piomba diretto dal “decennio nero” algerino, quello in cui gruppi inferociti di terroristi islamici insanguinarono indisturbati strade e case di gente comune, Non conosci Papicha: il film scritto e diretto dalla regista Mounia Meddour, nelle ritrovate sale italiane dal 27 agosto. Ed è tutta una questione di taglio e di indifferibile sguardo al femminile. Sul finire degli anni novanta Nedjima, detta Papicha (Lyna Khoudri, un fiore cinematografico sbocciato meravigliosamente da qualche anno e film), studia francese in un’università pubblica di una grande città dell’Algeria. Meddour non attende un attimo, non la prende larga in prologhi, didascalie, “spiegoni” e ritrae la protagonista su un taxi, ... Leggi su ilfattoquotidiano

