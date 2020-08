Pallavolo – Si torna finalmente in campo: nel weekend il primo turno della Supercoppa Italiana (Di venerdì 28 agosto 2020) A 175 giorni dall’ultima partita giocata, la Serie A di Pallavolo femminile torna in campo. Era il 7 marzo scorso quando Imoco Volley Conegliano e Banca Valsabbina Millenium Brescia si affrontarono nell’anticipo della 10^ giornata di ritorno, poche ore prima del definitivo stop all’attività a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Dopo mesi di paure e incertezze, il volley rosa di vertice è pronto a ripartire con entusiasmo con le gare del primo turno eliminatorio di Supercoppa Italiana. Tra sabato 29 e domenica 30 agosto cinque match che promuoveranno altrettante squadre all’anticamera della Final Four in compagnia dell’Unet E-Work Busto Arsizio. Un secondo e ultimo ... Leggi su sportfair

StefanoAM : RT @Carl0Cavicchi: Alla festa dell’Unità si può stare così vicini, ma per un evento di #pallacanestro o di #pallavolo in un Palasport sono… - BorgheseTomas : RT @Carl0Cavicchi: Alla festa dell’Unità si può stare così vicini, ma per un evento di #pallacanestro o di #pallavolo in un Palasport sono… - daele65 : RT @Carl0Cavicchi: Alla festa dell’Unità si può stare così vicini, ma per un evento di #pallacanestro o di #pallavolo in un Palasport sono… - MauroGentileTv : RT @Carl0Cavicchi: Alla festa dell’Unità si può stare così vicini, ma per un evento di #pallacanestro o di #pallavolo in un Palasport sono… - DUXIRO : RT @Carl0Cavicchi: Alla festa dell’Unità si può stare così vicini, ma per un evento di #pallacanestro o di #pallavolo in un Palasport sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallavolo torna Volley Club B1 femminile. Al centro torna Brunella Grassi Corriere Cesenate Volley femminile, Supercoppa Italiana 2020: si torna a giocare! Novara e Scandicci, big al primo turno

Dopo quasi sei mesi di digiuno, dopo un’attesa che sembrava infinita, dopo un periodo durissimo che pareva non terminare mai, finalmente la pallavolo è pronta per tornare. Mancano poche ore al rientro ...

Reale Mutua Fenera Chieri '76 riparte dalla Supercoppa

Si torna in campo. Dopo sei mesi e mezzo la pallavolo giocata torna al PalaFenera con un’inedita sfida d’estate che domani, sabato 29 agosto, per il primo turno della Supercoppa Italiana, opporrà alle ...

Dopo quasi sei mesi di digiuno, dopo un’attesa che sembrava infinita, dopo un periodo durissimo che pareva non terminare mai, finalmente la pallavolo è pronta per tornare. Mancano poche ore al rientro ...Si torna in campo. Dopo sei mesi e mezzo la pallavolo giocata torna al PalaFenera con un’inedita sfida d’estate che domani, sabato 29 agosto, per il primo turno della Supercoppa Italiana, opporrà alle ...