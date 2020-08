Over The Moon: il film animato di Glen Keane arriverà il 23 ottobre su Netflix (Di venerdì 28 agosto 2020) Glen Keane ha partecipato in diretta streaming al Giffoni film Festival 2020. L’ex animatore Disney ha parlato anche del suo nuovo progetto, ovvero Over The Moon. Questo nuovo film animato rappresenta il debutto di Keane come regista, dopo aver lavorato come animatore per Disney. https://youtu.be/WsPe2IpEODk Il nuovo lungometraggio racconta la tenera storia di una tredicenne, Fei Fei, che decide di costruire un razzo a casa per raggiungere la Luna. Il suo obiettivo è quello di trovare una Dea che possa riportare l’”amore” nella vita del padre, dopo la perdita della madre di Fei Fei. Un toccante racconto sulla perseveranza, sull'amore e sulla sfrenata fantasia dei bambini. ... Leggi su optimagazine

