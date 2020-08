Otto italiani su dieci non vogliono la riapertura delle scuole? No! Cosa dice il report citato da Libero (Di venerdì 28 agosto 2020) Secondo un recente articolo apparso il 27 agosto sull’edizione cartacea di Libero, firmata dal direttore Pietro Senaldi, Otto italiani su dieci vorrebbero scuole chiuse, per proteggerci da una eventuale seconda ondata dovuta al nuovo Coronavirus. Fa riferimento a una analisi condotta dalla autorevole agenzia di consulenza strategico-politica e aziendale Spin Factor, dei cui report possiamo leggere interessanti resoconti recenti su La Stampa. Quello degli Otto italiani su dieci contro la riapertura delle scuole sembra invece restare uno scoop di Libero. Si possono trovare alcuni riferimenti online al report in questione, dove i dati vengono ... Leggi su open.online

