Ostia, bambino autistico di 8 anni gioca con le bolle di sapone. La vicina chiama i vigili per farlo multare (Di venerdì 28 agosto 2020) bambino di otto anni gioca con le bolle di sapone, la vicina di casa chiama i vigili. La madre del piccolo: “Ci siamo sentiti criminali”. Incredibile lite tra vicini a Ostia, litorale romano, dove una donna ha chiamato i vigili per segnalare che un bambino autistico di otto anni, suo vicino di casa, la stava importunando facendo le bolle di sapone. bambino di 8 anni gioca con le bolle di sapone, la vicina di casa chiama i vigili Il caso di cronaca ha ... Leggi su newsmondo

