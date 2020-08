Osimhen da Lagos a Napoli: parla come un rapper, ha la fame negli occhi (Di venerdì 28 agosto 2020) Se nasci a Lagos nel 1998 e giochi a calcio, hai a disposizione due possibilità. Sfondare o restare a tifare per un tuo fratello che ce l’ha fatta ad andare oltre, per esempio in Europa. parla come un rapper, si muove toccando appena l’erba, ha quel suo modo dinoccolato di correre, quella fame negli occhi che ti fanno capire perché al Lille aveva il soprannome di Humble, umile Victor. Certo il Napoli ha investito tanto e dunque tutti si aspettano da lui una stagione esaltante ma bisogna stare attenti a bollarlo se dovesse partire lentamente. La piazza dovrà concedergli la possibilità di capire cosa vuol dire giocare in Italia e soprattutto da queste parti. Victor a Castel di Sangro si muove a mille, nei torelli e ... Leggi su ilnapolista

