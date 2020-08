Oroscopo Branko Sabato 29 Agosto 2020, previsioni segno per segno (Di venerdì 28 agosto 2020) Oroscopo Branko 29 Agosto 2020 – Ariete ARIETE – Un’estate può durare una vita intera, quando una persona ha la gioia di trovare un amore vero e grande, come è successo a molti di voi. Il mese si conclude con la Luna e Venere positive, ma un’altra Luna apre settembre e ricorda alle persone ancora sole e in cerca di un amore che l’estate non è ancora finita. Dalla prossima settimana Venere in Leone e Marte in Ariete stimoleranno il cuore. Comprensibile il forte interesse per l’andamento del lavoro e delle finanze, non siete ipocriti, conoscete bene il valore dei soldi. Idee da proporre nella professione lunedì 31. INCONTRO SÌ: Anche questa settimana decide la Luna, e che Luna piena! Nasce il 2 nel vicino Pesci, eros. Oroscopo ... Leggi su aciclico

