Oroscopo Branko Sabato 29 Agosto 2020, previsioni domani i segni (Di venerdì 28 agosto 2020) Oroscopo Branko 29 Agosto 2020 – Vergine VERGINE 23/8 — 22/9 Questa settimana la malinconia è in agguato. Assaporala, ma per poco: hai un compleanno da festeggiare e tanti desideri per il futuro. Sole e Mercurio nel segno spronano a non sottovalutarsi. Il sogno da realizzare subito è un viaggio, magari in coppia. Il tuo mantra Do tutta me stessa. Oroscopo Branko 29 Agosto 2020 – Bilancia BILANCIA 23/9 — 22/10 Agisci! È un periodo di cambiamenti, non tutti facili ma certo stimolanti, che ti costringono a metterti alla prova. L’amore, con Venere e Plutone dinamici, premia le coppie appena nate, e consiglia a quelle di vecchia data un cambio di scenario, per ritrovarsi. Il tuo mantra Il successo non ... Leggi su aciclico

