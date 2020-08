Oroscopo 28 agosto 2020: Leone e Sagittario attenti alle finanze (Di venerdì 28 agosto 2020) L’Oroscopo del 28 agosto esorta i nati sotto i segni del Leone e del Sagittario a prestare maggiore attenzione alle finanze. Altri segni, invece, dovranno fare i conti con dei cambiamenti Previsioni astrologiche 28 agosto primi sei segni Ariete. La giornata si prospetta alquanto positiva per quanto riguarda i singole. Avrete l’opportunità di fare delle conoscenze interessanti. Se, invece, siete vincolati ad una relazione che va avanti da molti anni, potrebbero esserci delle piccole incomprensioni. Occhi aperti sul lavoro, non sono ammesse distrazioni. Toro. Parlare chiaro è sempre la miglior cosa. Se siete rimasti male di qualcosa, non tenetevi tutto dentro, parlando avrete la possibilità di chiarire. Nel lavoro ci potrebbero essere dei ... Leggi su kontrokultura

