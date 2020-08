"Ordinanza sui migranti respinta. Sapete per chi ha lavorato la giudice?". Dalla Sicilia valanga su Pd e Viminale (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Tar di Palermo ha sospeso l'Ordinanza del governatore della Sicilia Nello Musumeci che imponeva lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza per migranti entro le 24 dello scorso lunedì. Il decreto è stato firmato Dalla presidente del Tribunale amministrativo, Maria Cristina Quiligotti, un magistrato che a Musumeci "non appare al di sopra di ogni sospetto". "Secondo una 'malalingua' - è la confidenza esplosiva di Musumeci - è stato consulente di Zingaretti che è il capo del partito più importate al governo. Abbiamo denunciato una amara realtà e di fronte a questa denuncia il governo nazionale fa finta di non capire e utilizza magistrati compiacenti". La Quiligotti figurava tra i "saggi della Regione Lazio per la semplificazione ... Leggi su liberoquotidiano

