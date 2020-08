Ora anche Achille Lauro si riscopre salutista: “Ragazzi mettetevi la mascherina” (Video) (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago – Ad Achille Lauro non bastava essere assurto al gotha della celebrità musicale italiana dopo l’ultima edizione del Festival di Sanremo, no: ora ha deciso di darsi pure alla pubblicità progresso. E lo fa sposando la causa dell’impegno sociale, facendo suo il messaggio dell’Ospedale Spallanzani affinché i giovani rispettino le misure di distanziamento sociale e indossino le mascherine. «Ascoltiamo lo Spallanzani» dice il rapper in un Video «il futuro è nelle vostre mani». Meraviglioso. Siamo così ormai passati da generazioni di artisti che predicavano il no future alla bacchettona consapevolezza sociale. Rigorosamente in assenza di qualsivoglia forma di coerenza. Covid pericoloso, droga fondamentale Quindi Achille ... Leggi su ilprimatonazionale

LaStampa : La procura scopre 30 operazioni riconducibili ai fondi scomparsi. C’è anche una sovvenzione a Radio Padania. - matteosalvinimi : #Salvini: Da stanotte a Lampedusa sono sbarcati 700 immigrati. Non è solo problema economico, ora anche sanitario.… - Mov5Stelle : Sono tanti i motivi per dire Sì al #TaglioDeiParlamentari. In Parlamento l’hanno votata tutti i partiti anche se or… - vinci3375 : RT @confundustria: ???Esci dalla Bocconi ???Ti inventi un nuovo business ???Crei benessere sfrenato ai tuoi dipendenti pagandoli 4€/ora ???Que… - luisa_chiari : RT @confundustria: ???Esci dalla Bocconi ???Ti inventi un nuovo business ???Crei benessere sfrenato ai tuoi dipendenti pagandoli 4€/ora ???Que… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche NUOVA ŠKODA OCTAVIA ORA ANCHE HYBRID - Ecomotori News Ecomotori Trasporti Ecomotorinews Microsoft lancia oggi il nuovo sevizio di trascrizione per Word

Il servizio è ora disponibile nella versione online di Word, con altre piattaforme che verranno lanciate in un secondo momento. Inoltre, Word sta anche ottenendo nuove funzionalità di dettatura ...

Cesena. In diverse vie della città lavori in corso per asfaltature

Sono iniziati ieri, mercoledì 26 agosto, e proseguiranno per qualche settimana, in vari momenti successivi, diversi lavori per il ripristino della funzionalità e della sicurezza della pavimentazione s ...

Il servizio è ora disponibile nella versione online di Word, con altre piattaforme che verranno lanciate in un secondo momento. Inoltre, Word sta anche ottenendo nuove funzionalità di dettatura ...Sono iniziati ieri, mercoledì 26 agosto, e proseguiranno per qualche settimana, in vari momenti successivi, diversi lavori per il ripristino della funzionalità e della sicurezza della pavimentazione s ...