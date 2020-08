Open Arms e Emergency insieme per una nuova missione umanitaria nel Mediterraneo (Di venerdì 28 agosto 2020) La Open Arms, nave umanitaria dell'omonima Ong, ha lasciato il porto di Burriana, in Spagna, per far rotta verso il Mediterraneo centrale. A bordo un equipaggio di 20 persone, tra le quali un medico, ... Leggi su globalist

emergency_ong : Torniamo in mare perché è la cosa giusta da fare: da oggi a bordo di #OpenArms con un medico, un infermiere e un me… - emergency_ong : 'Uniamo le forze per soccorrere e fornire assistenza medica a uomini, donne e bambini in quello che sta diventando… - fattoquotidiano : Botta e risposta tra Salvini e Delrio su Open Arms: “Io in tribunale per scelta politica”, “Nessun cittadino è al d… - Ilsaggiopetty : RT @VittorioCocive1: Open Arms e Emergency insieme per una nuova missione umanitaria nel Mediterraneo - VittorioCocive1 : Open Arms e Emergency insieme per una nuova missione umanitaria nel Mediterraneo -

Ultime Notizie dalla rete : Open Arms Migranti: Emergency, un equipaggio di 20 persone a bordo della Open Arms che torna nel Mediterraneo Servizio Informazione Religiosa Nuova smargiassata di Salvini. A Firenze il Capitano annuncia la marcia su Catania. Vuole trasformare il processo che lo vedrà imputato in ...

Politica - Il prossimo 3 ottobre, giorno del processo che lo vedrà imputato per la vicenda del sequestro dei migranti della Open Arms, 'sarà una festa delle libertà'. E' l'ultima sparata del leader de ...

Emergency e Open Arms insieme per una nuova missione nel mediterraneo

La Open Arms, nave umanitaria dell’omonima ONG, ha lasciato il porto di Burriana, in Spagna, per far rotta verso il Mediterraneo centrale. A bordo un equipaggio di 20 persone, tra le quali un medico, ...

Politica - Il prossimo 3 ottobre, giorno del processo che lo vedrà imputato per la vicenda del sequestro dei migranti della Open Arms, 'sarà una festa delle libertà'. E' l'ultima sparata del leader de ...La Open Arms, nave umanitaria dell’omonima ONG, ha lasciato il porto di Burriana, in Spagna, per far rotta verso il Mediterraneo centrale. A bordo un equipaggio di 20 persone, tra le quali un medico, ...