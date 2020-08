OPA UBI, pervenute a Intesa richieste per oltre il 2% (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – In relazione all’offerta residuale di Intesa Sanpaolo sulle azioni UBI banca non apportate all’OPA, al termine della giornata odierna, 28 agosto 2020, sono giunte richieste per 461.091 azioni, secondo i dati resi noti da Borsa Italiana. Pertanto, dalla data di inizio dell’offerta, sono pervenute richieste per 2.762.211 azioni, pari al 2,46% dei titoli oggetto dell’offerta obbligatoria. L’obbligo di acquisto riguarda 112.327.119 azioni, pari al 9,82% del capitale di UBI. Il corrispettivo può essere interamente in denaro (3,539 euro) o in forma mistra (0,57 euro più 1,7 azioni Intesa per ogni azione UBI). L’offerta residuale si concluderà l’11 settembre. Le azioni ordinarie UBU Banca acquistate sul mercato nei giorni 10 e ... Leggi su quifinanza

infoiteconomia : OPA UBI, pervenute a Intesa richieste per oltre l'1% - infoiteconomia : OPA UBI, pervenute a Intesa richieste per oltre l'1% - zazoomblog : OPA UBI pervenute a Intesa richieste per oltre l’1% - #pervenute #Intesa #richieste #oltre - InvestingItalia : Opas Intesa Sanpaolo – Ubi Banca: lunedì parte l’opa residuale - -

Ultime Notizie dalla rete : OPA UBI OPA UBI, pervenute a Intesa richieste per oltre il 2% Il Messaggero OPA UBI, pervenute a Intesa richieste per oltre il 2%

(Teleborsa) - In relazione all'offerta residuale di Intesa Sanpaolo sulle azioni UBI banca non apportate all'OPA, al termine della giornata odierna, 28 agosto 2020, sono giunte richieste per 461.091 a ...

OPA UBI, pervenute a Intesa richieste per oltre l'1,6%

(Teleborsa) - In relazione all'offerta residuale di Intesa Sanpaolo sulle azioni UBI banca non apportate all'OPA, al termine della giornata odierna, 26 agosto 2020, sono giunte richieste per 608.901 a ...

(Teleborsa) - In relazione all'offerta residuale di Intesa Sanpaolo sulle azioni UBI banca non apportate all'OPA, al termine della giornata odierna, 28 agosto 2020, sono giunte richieste per 461.091 a ...(Teleborsa) - In relazione all'offerta residuale di Intesa Sanpaolo sulle azioni UBI banca non apportate all'OPA, al termine della giornata odierna, 26 agosto 2020, sono giunte richieste per 608.901 a ...