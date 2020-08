Olanda, i convocati per la Nations League: presente tre “italiani” (Di venerdì 28 agosto 2020) I convocati dell’Olanda in vista delle partite di Nations League L’Olanda ha diramato la lista dei convocati in vista delle partite di Nations League contro Polonia e Italia. Presenti anche tre “italiani”: Hateboer, De Vrij e De Roon. PORTIERI: Bizot, Cillessen, Krul DIFENSORI: Aké, Van Dijk, Dumfries, Hateboer, Schuurs, Veltman, De Vrij, Wijndal CENTROCAMPISTI: Van de Beek, Fer, Ihattaren, de Jong F., De Roon, Strootman, Wijnaldum ATTACCANTI: Babel, Bergwijn, De Jong L., Depay., Promes Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

robymancio : Ecco gli azzurri convocati per le partite di #NationsLeague contro #Bosnia e #Olanda. Si riparte con grande entusia… - susydigennaro : RT @napolimagazine: OLANDA - I convocati per i match contro Polonia e Italia: non c'è De Ligt - petrazzuolo : RT @napolimagazine: OLANDA - I convocati per i match contro Polonia e Italia: non c'è De Ligt - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: OLANDA - I convocati per i match contro Polonia e Italia: non c'è De Ligt - napolimagazine : OLANDA - I convocati per i match contro Polonia e Italia: non c'è De Ligt -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda convocati Convocati Olanda per Polonia e Italia: assente De Ligt infortunato Juventus News 24 Olanda, i convocati per la Nations League: presente tre “italiani”

L’Olanda ha diramato la lista dei convocati in vista delle partite di Nations League contro Polonia e Italia. Presenti anche tre “italiani”: Hateboer, De Vrij e De Roon.

OLANDA - I convocati per i match contro Polonia e Italia: non c'è De Ligt

Mohamed Ihattaren, Perr Schuurs e Owen Wijndal sono stati inclusi dall’allenatore della nazionale ad interim Dwight Lodeweges nella selezione dei 23 Orange per i match di UEFA Nations League contro Po ...

L’Olanda ha diramato la lista dei convocati in vista delle partite di Nations League contro Polonia e Italia. Presenti anche tre “italiani”: Hateboer, De Vrij e De Roon.Mohamed Ihattaren, Perr Schuurs e Owen Wijndal sono stati inclusi dall’allenatore della nazionale ad interim Dwight Lodeweges nella selezione dei 23 Orange per i match di UEFA Nations League contro Po ...