Nuovo innesto per la Città di Avellino: preso Davide De Vita (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La Città di Avellino SSD comunica l’ingaggio del difensore Davide De Vita, che proviene dall’FC Avellino. Giocatore giovane, classe 2001, nelle ultime due stagioni ha disputato due campionati di vertice in Promozione. Nonostante la giovane età Davide ha dimostrato di avere carisma ed ha saputo integrarsi in gruppo risultando una pedina fondamentale. “Sono contento di questa opportunità, che vedo come la continuazione di un percorso di crescita. Tanti giovani come me sono stati valorizzati dal lavoro della società, che ha programmato questo percorso ed ha avuto ragione fino ad oggi. Non vedo l’ora di iniziare e sono molto entusiasta, perché ho voglia di ... Leggi su anteprima24

Color80Lol : @Bett_Calcaterra Se no prendiamo tonali siamo dei pagliacci ?? perfetto innesto per il futuro! Se lo perdi per dei 3… - USPergolettese : Filippo Maria Scardina nuovo innesto alla Pergolettese. Il centravanti classe 1992 ex Sicula Leonzio entra a far p… - BasketWorldLif1 : Cus Jonico Taranto: nuovo innesto nel roster rossoblù. Ufficiale Andrea Pellecchia -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo innesto Eccellenza. Si tratta di un ritorno il nuovo innesto del Finale Tuttocampo Kolarov all’Inter?/ Calciomercato: il serbo della Roma ha detto sì

Kolarov all’Inter? Calciomercato: il serbo della Roma ha detto sì ai nerazzurri, che devono però trattare con i giallorossi. Possibile nuovo innesto per Conte. Kolarov, qui a duello con Higuain (LaPre ...

Pallacanestro Cantù, sconfitta pesante contro Milano nella prima giornata di Supercoppa

A differenza dell’Acqua S.Bernardo, infatti, i meneghini avevano già nelle gambe diverse partite amichevoli, che sono servite a coach Messina per trovare subito un particolare feeling con i suoi nuovi ...

Kolarov all’Inter? Calciomercato: il serbo della Roma ha detto sì ai nerazzurri, che devono però trattare con i giallorossi. Possibile nuovo innesto per Conte. Kolarov, qui a duello con Higuain (LaPre ...A differenza dell’Acqua S.Bernardo, infatti, i meneghini avevano già nelle gambe diverse partite amichevoli, che sono servite a coach Messina per trovare subito un particolare feeling con i suoi nuovi ...