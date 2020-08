Nuovo focolaio ad Eboli, 24 casi positivi in un’azienda agricola (Di venerdì 28 agosto 2020) Giorno dopo giorno la diffusione del COVID-19 diventa sempre più inquietante. Proprio ieri infatti (27 agosto) è spuntato un Nuovo focolaio in Campania. Più precisamente nella città di Eboli, in provincia di Salerno. CONTAGI NELL’AZIENDA – Il tutto è scoppiato in un’azienda agricola locale. A riportare la notizia è la Asl di Salerno, la quale … L'articolo Nuovo focolaio ad Eboli, 24 casi positivi in un’azienda agricola Leggi su dailynews24

repubblica : Milano, nuovo focolaio di Coronavirus in una Rsa: 22 positivi alla Quarenghi - HuffPostItalia : Nuovo focolaio di Covid tra anziani di Rsa: sono 22 i positivi alla Quarenghi di Milano - fanpage : Nuovo focolaio tra i dipendenti del Bilionaire: - gland54 : @P_M_1960 @kiara86769608 Tanto poi se scoppia un nuovo focolaio la colpa è sempre del governo che avrebbe dovuto im… - ABosurgi : RT @rep_milano: Milano, nuovo focolaio di Coronavirus in una Rsa: 22 positivi alla Quarenghi [aggiornamento delle 11:37] -