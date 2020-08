Nubifragio su Milano, scoperchiato il centro geriatrico di Quarto Oggiaro | FOTO (Di sabato 29 agosto 2020) scoperchiato il centro geriatrico di Milano. I danni alla strutta di Quarto Oggiaro sono stati causati dal Nubifragio che si è abbattuto sul Nord Milano poco dopo le 22. In via Ariasa una porzione di terrò si è staccato precipitando sulla strada. Sul posto sono presenti diverse squadre dei Vigili del Fuoco assieme alle pattuglie … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Nubifragio su Milano, scoperchiato il centro geriatrico di Quarto Oggiaro FOTO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ORE 21 - Nuova linea temporalesca in formazione dal Piemonte verso la medio-alta Lombardia, con locali nubifragi e gradinate. Forti temporali interessano anche il Trentino Alto Adige, in particolare l ...Il maltempo mette in ginocchio Verona: fiumi di grandine, strade allagate e 500 alberi abbattuti Si contano i danni del violento nubifragio che nella serata di ieri ha colpito il Veneto, con effetti d ...