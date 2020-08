"Non sto bene, mi faccio da parte": il premier giapponese Shinzo Abe si dimette per motivi di salute (Di venerdì 28 agosto 2020) Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe,ha annunciato le dimissioni per motivi di salute: 'Dalla metà del mese scorso la mia salute è deteriorata e ho perso molte energie e forze e la mia colite ... Leggi su globalist

Messina. Proseguono gli approfondimenti sul caso Viviana Parisi sia sui corpi delle vittime che nei luoghi dove queste sono state ritrovate. La settimana prossima previsto un vertice tra i tecnici per ...

URAGANO LAURA IN LOUISIANA: ALMENO 3 MORTI/ Video, incendio in impianto chimico

L’uragano Laura in Louisiana ha fatto registrare la sua prima vittima: si tratta di una giovane 14enne di Leesville, rimasta uccisa in seguito alla caduta di un albero sulla sua abitazione. A conferma ...

