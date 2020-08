Non ci affittano casa perché siamo lesbiche (Di venerdì 28 agosto 2020) Chiara e Federica si sono trovate ad affrontare l’ennesimo episodio di omofobia. Le due ragazze, in cerca di appartamento a Milano, si sono viste rifiutare casa perché il loro amore è diverso. 2020 e non il medioevo, un fatto decisamente sgradevole ha coinvolto due giovani ragazze. «Hanno rifiutato di affittarci una casa in zona Crescenzago … L'articolo Non ci affittano casa perché siamo lesbiche proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

rosannatanzini : @NinaRicci_us @MaryamSenada @radiosilvana Possiedono immobili dove affittano camere con bagno, ma se telefoni ti pa… - flare_alex : Il mondo è governato da pedofili sennò non ci sarebbero questi disagi e situazioni, sono senza coscienza e anima, b… - Marco17653286 : @senzamasenzase @bermat @MetalSem Non è scritto da nessuna parte che le case di debbano comprare. Sì affittano - ssophre : buongiorno oggi nel mio giro della sicilia vado a modica in una piscina che a quanto pare affittano ai gruppi di co… - LaTiger1 : RT @PsiBologna: I contratti di lavoro precari sono la prima causa di stagnazione economica Chi è Precario sopravvive, non vive Non gli affi… -

Ultime Notizie dalla rete : Non affittano Trasporti scolastico, Sequi cerca autisti e il Ctt Nord "affitta" 200 bus per la provincia di Pisa IlCuoioInDiretta Messina. Contributo affitto 2018 per stranieri, domande entro il 2 settembre

Sono stati riaperti i termini per l’accesso al contributo integrazione affitto per l’anno 2018 (Legge 9 dicembre 1998 articolo 11) per i cittadini stranieri che risiedono in Italia da almeno cinque an ...

Covid in Sardegna, le storie dei turisti bloccati: «Siamo stati puniti perché siamo stati onesti»

È l’Italia al contrario che dimentica i bravini e premia i furbetti. Chi fa il suo dovere paga. Chi si nasconde infetta gli altri, ma non ci rimette nulla. Prendi Anna, ragazza sensibile, che (ovviame ...

Sono stati riaperti i termini per l’accesso al contributo integrazione affitto per l’anno 2018 (Legge 9 dicembre 1998 articolo 11) per i cittadini stranieri che risiedono in Italia da almeno cinque an ...È l’Italia al contrario che dimentica i bravini e premia i furbetti. Chi fa il suo dovere paga. Chi si nasconde infetta gli altri, ma non ci rimette nulla. Prendi Anna, ragazza sensibile, che (ovviame ...