“Non ce l’ha fatta”. Tiziano Ferro, tremendo lutto per lui. La foto in lacrime (Di venerdì 28 agosto 2020) Brutte ore per Tiziano Ferro e il marito Victor Allen: avevano adottato un dobermann adulto, regalandogli le attenzioni e l’affetto di cui aveva bisogno. Il suo nome era Beau ed è stato semplice creare un rapporto di sintonia con lui, il cane si era subito adattato al quotidiano dei coniugi e la sua gratitudine era visibile in modo commovente. Purtroppo la coppia, ieri, ha dovuto dire addio all’amico a quattro zampe, ma questa esperienza si è rivelata un grande insegnamento di vita. Il bellissimo dobermann era ormai diventato protagonista delle numerose pubblicazioni virtuali di Tiziano Ferro, la sua enorme fetta di pubblico si era affezionata a Beau. Poi, improvvisamente, la favola si è interrotta: il nuovo arrivato si è ammalato ed è stato ricoverato in una clinica ... Leggi su tuttivip

