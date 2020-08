Nina Moric rimprovera il figlio su Instagram, “Vergognati…” (Foto) (Di venerdì 28 agosto 2020) Nina Moric si è mostrata molto amareggiata e delusa per il comportamento che, nelle ultime ore, il figlio Carlos ha tenuto sul web. Il ragazzo, divenuto maggiorenne alcuni giorni fa, si è reso colpevole di aver pronunciato sul web alcune frasi omofobe e, in generale, di essersi comportato in maniera non consona. Inevitabile la reazione di Nina Moric che, dopo aver lanciato al figlio un appello pochi giorni fa, lo ha adesso redarguito con un sonoro “Vergognati”. La modella, ex compagna di Luigi Favoloso, si è detta addolorata e ha invitato il figlio a non comportarsi più così malamente. Cos’è accaduto? Vediamolo insieme. La provocazione di Carlos Corona Carlos Corona sta crescendo e molti dei suoi tratti ... Leggi su kontrokultura

