Nilufar Addati, al centro della bufera dopo le sue ultime dichiarazioni: “Non lo puoi fare proprio per legge” (Di venerdì 28 agosto 2020) A finire al centro della bufera social è il noto volto di Uomini e Donne, Nilufar Addati. L’ex tronista, come rivelato da lei, è risultata positiva al Covid-19. A far arrabbiare gli utenti Instagram, però, sono state le ultime rivelazioni che la ragazza ha rilasciato sui socia. LA TERAPIA CHE FA DISCUTERE – Attualmente in … L'articolo Nilufar Addati, al centro della bufera dopo le sue ultime dichiarazioni: “Non lo puoi fare proprio per legge” Leggi su dailynews24

atLaura__ : RT @H0sonn0: È bello leggere i messaggi dei “vip” che hanno contratto il Covid, Giulia Latini, Nilufar Addati. Come se fossero dei guerrier… - zazoomblog : Nilufar Addati assume antibiotico per curare il Covid sul web è caos: “Gravissimo e pericolosissimo” (FOTO) -… - Azzurra_1926 : RT @msmartali: La cosa che mi fa ridere di più di Nilufar Addati è che porta ancora la collana che le ha regalato SetteRistoranti. - Azzurra_1926 : RT @H0sonn0: È bello leggere i messaggi dei “vip” che hanno contratto il Covid, Giulia Latini, Nilufar Addati. Come se fossero dei guerrier… - una_Promessa : Le stan di nilufar addati sono peggio di quelle della de Lellis -