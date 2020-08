Nikolai di Danimarca, il nuovo Harry compie 21 anni (Di venerdì 28 agosto 2020) La foto scelta per augurare buon compleanno al principe Nikolai di Danimarca, settimo in linea di successione al trono, ha poco del ritratto formale. Gli occhi verdi, aperti in direzione di chi guarda, i capelli scuri e il sorriso appena accennato lasciano che dall’immagine traspaia, piena, la volontà del ragazzo, che, a diciassette anni, figlio primogenito di Joachim di Danimarca, ha deciso di esordire come modello. Leggi su vanityfair

Segni particolari: sono biondi, nelle loro vene scorre sangue blu, e si godono la vita. Altezze Reali in giro per Palermo. Sono la principessa Olympia e il principe Achilleas della Casa Reale di Greci ...

Alexandra contessa di Frederiksborg, addio all'appannaggio reale

Addio all'appannagio reale, una rendita che equivale a circa 2,3 milioni di corone danesi, pari a circa 310mila euro. L'aveva annunciato qualche tempo fa ed ha mantenuto la promessa, Alexandra Manley, ...

