Nicolas Cage darà voce a un drago nella serie Highfire (Di venerdì 28 agosto 2020) L'attore Nicolas Cage sarà la voce di un drago nella serie Amazon Highfire, tratta dal libro di Eoin Colfer intitolato Fiamme nella palude. Nicolas Cage sarà coinvolto come doppiatore e produttore nella realizzazione della serie Amazon intitolata Highfire, tratta dal romanzo di Eoin Colfer intitolato Fiamme nella palude. Il ruolo dell'attore nella storia sarà quello del drago al centro degli eventi, in passato un leader potente e ora obbligato a nascondersi dal resto del mondo. A scrivere l'adattamento del nuovo libro scritto dall'autore di Artemis Fowl sarà Davey Holmes (Get Shorty). Il ... Leggi su movieplayer

L'attore Nicolas Cage sarà la voce di un drago nella serie Amazon Highfire, tratta dal libro di Eoin Colfer intitolato Fiamme nella palude. Nicolas Cage sarà coinvolto come doppiatore e produttore nel ...

