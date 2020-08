Neymar mette pressione al PSG: vuole giocare con Messi all’ombra della Tour Eiffel (Di venerdì 28 agosto 2020) Messi ha dato il via all’effetto domino. La volontà di lasciare il Barcellona ha messo in allarme tutte le squadre del mondo che sognano di poter mettere sotto contratto la ‘Pulce’, anche se a conti fatti, i club che possono sostenere lo stipendio dell’argentino sono davvero pochi. Uno è sicuramente il Manchester City, che si è già attivato, un’altro è il PSG che non ha dato alcun segnale. Ci ha pensato allora Neymar a dare una scossa alla dirigenza, telefonando personalmente a Messi (dopo Di Maria) per convincerlo a seguirlo all’ombra della Tour Eiffel. E pensare che solo qualche mese fa ‘O’ Ney’ avrebbe fatto volentieri il percorso inverso…L'articolo ... Leggi su sportfair

