Neymar e Icardi cambiano look, festa notturna a Ibiza con Wanda Nara (FOTO) (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Psg fa festa a Ibiza nonostante la sconfitta in finale di Champions League. In un noto locale dell’isola iberica, Neymar è stato avvistato mentre ballava con una sua ex, la cantante Anitta. Cambio di look per il brasiliano, ma anche per i compagni di squadra sudamericani Keylor Navas e Mauro Icardi: tutti e tre mostrano una chioma biondo platino e sono protagonisti della stessa FOTO che vi mostriamo in basso. View this post on Instagram Que lindo la pasamos juntos ❤️ En familia A post shared by Wanda Nara (@Wanda Icardi) on Aug 27, 2020 at 10:41am PDT Leggi su sportface

