Netflix e Disney+: leader dell’intrattenimento streaming in Italia (Di venerdì 28 agosto 2020) Crescono gli abbonati Netflix e Disney +: continua il trend positivo per l’intrattenimento streaming anche dopo il lock down. Dopo l’emergenza Covid, non ancora terminata e la conseguente crisi economica il settore che sembra uscirne più fortificato è quello dell’intrattenimento streaming. Durante il lock down Netflix e altri colossi del settore avevano registrato un aumento considerevole pari quasi al 20% degli abbonati. Complice senza dubbio anche la chiusura prolungata delle sale cinematografiche e la conseguente scelta di spostare l’uscita di alcuni importanti titoli proprio sulle piattaforme streaming. Netflix si conferma la piattaforma più seguita in Italia in ascesa anche Disney + Le performance di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Glen Keane, volto simbolo della Disney, è stato ospito della 50esima edizione del Giffoni Film Festival. In collegamento streaming, l'animatore statunitense ha risposto alle domande e alle curiosità d ...

Se sentite la mancanza di film come HSM e Descendants non vi preoccupate perché ci pensa Netflix a colmare il vuoto lasciato da Disney Channel! Dopo il grandissimo successo di Tutte le volte che ho sc ...

