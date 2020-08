Nella casa al mare ad Ardea ma con la pistola sempre pronta: arrestato pluripregiudicato di Roma, era evaso dai domiciliari (Di venerdì 28 agosto 2020) Si tratta di Emiliano SOLLAZZO, Romano classe 66, gravato da pregiudizi di polizia per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti, era evaso dall’abitazione in cui li stava scontando. Dopo aver accertato la sua assenza presso il luogo di detenzione, a seguito di un normale controllo effettuato la sera precedente, gli agenti del commissariato San Paolo sono ritornati il giorno dopo, riscontrando nuovamente l’assenza del soggetto ma predisponendo già la possibilità di attivare le ricerche altrove. Pertanto, dopo aver effettuato un controllo presso un’ulteriore abitazione a lui riconducibile, grazie ad ulteriori indagini si è riusciti ad individuare la casa, dove al momento l’uomo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

TeresaBellanova : #BreonnaTaylor viene uccisa dalla polizia mentre dormiva nella sua casa in Kentucky. Per questo @VanityFairUSA ha s… - alexbarbera : Il ministro del Tesoro di Renzi e Gentiloni è d’accordo con Bonomi sui ritardi del governo e dice che “ci sarebbe m… - UNHCRItalia : 'Era qualcosa che non avevo mai provato prima. Ho pensato che l'intera casa fosse esplosa'. Aisha e i suoi figli s… - forgetfulpvixie : @threecheeers Non io che sono esattamente nella stessa situazione, con tutti che mi chiedono se devo portare qualcuno a casa a Natale. - iside50 : @Gianmar26145917 @aghiperparole Purtroppo lei con il bimbo viveva in casa famiglia, bisognerebbe fare indagini su c… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella casa