“Nei bambini i casi gravi di Covid sono rari: mandarli a scuola non li espone a rischi diretti”: lo studio del British Medical Journal (Di venerdì 28 agosto 2020) Mentre l’Europa si prepara al rientro a scuola fra molte incognite, alcune risposte sui rischi del coronavirus tra i bambini arrivano oggi da uno studio inglese, il più vasto condotto fino ad ora sui pazienti pediatrici dalle università di Edimburgo, Liverpool e l’Imperial College di Londra. Le conclusioni dei ricercatori confermano alcuni dati osservati in questi mesi: il rischio di contrarre una forma grave di Covid, per bambini e ragazzi, è “raro”, mentre quello di morte è “infinitamente raro“. Meno dell’1% dei positivi infatti finisce in ospedale e, di questi, il 18% arriva in terapia intensiva. Più esposti i bambini sotto l’anno di vita, chi ha una patologia ... Leggi su ilfattoquotidiano

