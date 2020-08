"Negazionista che avrebbe fatto la prostituta". Schifo degli odiatori contro la candidata leghista di colore: la sinistra tutta muta (Di venerdì 28 agosto 2020) Una vera e propria gogna mediatica quella che si è riversata su Cristine Mariam Scandroglio, la candidati alle Regionali in Campania della Lega. A denunciare quanto accaduto in queste ore è Nicola Molteni, segretario regionale del Carroccio nella terra governata da Vincenzo De Luca: "Vergognose e razziste le offese rivolte a Cristine Mariam, la macchina del fango sui social - ha aggiunto - non conosce sosta. Nel tritacarne mediatico ci finisce una nostra rappresentante: donna, professionista brillante, madre splendida e persona innamorata della città di Napoli e dei napoletani che sceglie la Lega per mettersi in gioco. Critiche non alle proposte, alle idee, alla azioni ma critiche dettate dal colore della pelle. Tutto questo è razzismo". E alla faccia dei buonisti verrebbe da dire. Sotto alla candidatura di ... Leggi su liberoquotidiano

gennaromigliore : Patrioti. Così #Trump ha definito nell’ultimo giorno della convention repubblicana i membri di QAnon: movimento neg… - fattoquotidiano : Comunali a Fondi, in lista candidato che si definisce “naziskin, negazionista e omofobo”. L’Anpi: “Espulsione immed… - AlbertoBagnai : A proposito: non è che siccome dopo la mia diretta di qualche giorno fa scrivete “negazionista” fra virgolette siet… - Libero_official : 'Negazionista che avrebbe fatto la prostituta'. Schifo degli odiatori contro la candidata leghista di colore, Crist… - DarioPanzac89 : RT @gennaromigliore: Patrioti. Così #Trump ha definito nell’ultimo giorno della convention repubblicana i membri di QAnon: movimento negazi… -

Una vera e propria gogna mediatica quella che si è riversata su Cristine Mariam Scandroglio, la candidati alle Regionali in Campania della Lega. A denunciare quanto accaduto in queste ore è Nicola Mol ...

