Nba, dopo la protesta riecco il campo: si torna a giocare domani (Di venerdì 28 agosto 2020) dopo la protesta e lo stop di tre giorni, la Nba tornerà in campo nella giornata di domani, sabato 29 agosto. Ricominciano i playoff, ma questo non significa che la battaglia per il sostegno a valori ... Leggi su quotidiano

