NBA, Doc Rivers: “I miei giocatori pensavano che la stagione fosse finita” (Di venerdì 28 agosto 2020) Prosegue il caos in NBA e dopo la due giorni di partite annullate per via della protesta fatta partire dai Milwaukee Bucks, che hanno così sensibilizzato l’intero mondo dello sport sul fronte del razzismo in seguito agli spari alla schiena nei confronti di Jacob Blake da parte della polizia, anche il coach dei Los Angeles Clippers Doc Rivers racconta la propria esperienza: “I ragazzi sono pronti ad andare avanti e non vedono l’ora di giocare. pensavano che la stagione fosse finita, ma come ho detto è stata una giornata difficile per tutti quanti”. Leggi su sportface

