Naya Rivera: il toccante tributo musicale di Amber Riley (VIDEO) (Di venerdì 28 agosto 2020) A più di un mese dalla scomparsa di Naya Rivera, Amber Riley ha reso omaggio all'amica durante lo show Jimmy Kimmel Live! cantando il suo nuovo brano 'A Moment'. L'attrice di Glee Amber Riley ha partecipato al Jimmy Kimmel Live! con un'esibizione molto speciale, dedicata all'amica e co-star del teen show Naya Rivera, annegata nel Lago Piru lo scorso 8 agosto per salvare suo figlio Josey, notizia che ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Amber Riley, attrice e cantante, ha dedicato a Naya Rivera il suo nuovo brano intitolato "A Moment" esibendosi in una performance molto toccante e commovente, mentre le più belle foto dell'amica sono state proiettate ... Leggi su movieplayer

litaslife_026 : RT @senzavedere: no ragazzi voi non avete idea della rabbia che mi assale quando penso a naya rivera porca troia non doveva finire così - irottiv_ : RT @itsexila: Il tributo di Amber Riley per Naya Rivera ?? - itsexila : Il tributo di Amber Riley per Naya Rivera ?? - senzavedere : no ragazzi voi non avete idea della rabbia che mi assale quando penso a naya rivera porca troia non doveva finire così - CHERIFY0UAGREE : RT @faicometipare: Come diavolo mi è venuto in mente di guardare il tributo di Amber Riley a Naya Rivera appena sveglio -

A più di un mese dalla scomparsa di Naya Rivera, Amber Riley ha reso omaggio all'amica durante lo show Jimmy Kimmel Live! cantando il suo nuovo brano 'A Moment'. L'attrice di Glee Amber Riley ha parte ...

