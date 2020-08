Navi e voli dedicati. La Protezione civile sta mettendo a punto un piano per riportare a casa turisti e lavoratori contagiati e in isolamento in Sardegna (Di venerdì 28 agosto 2020) Navi o aerei dedicati saranno utilizzati per riportare a casa turisti e lavoratori – diverse decine – risultati positivi al Covid-19 e rimasti bloccati in Sardegna, perché obbligati all’isolamento. E’ quanto prevede un piano messo a punto dal Dipartimento della Protezione civile e dal ministero della Salute. “La proposta – ha spiegato il il coordinatore dell’Unità di crisi nord Sardegna, Marcello Acciaro – non è caduta nel vuoto e ho notizia che la Protezione civile sta mettendo a punto un piano di rientro che ... Leggi su lanotiziagiornale

sandokav : A proposito di riscaldamento globale dimenticavo di includere i voli degli aerei. Avete una minima idea di quanti a… - MaurizioFuochi : RT @roberta_fasani: “Con le nostre navi militari, a migliaia per ogni tratta e non come si fa ora con voli settimanali di 80 clandestini pe… - roberta_fasani : “Con le nostre navi militari, a migliaia per ogni tratta e non come si fa ora con voli settimanali di 80 clandestin… - ANNMAS16 : @ilnononano1 @HuffPostItalia Si vede che sei nano di cervello. L' osservazione non è contro gli arrivi ma contro di… - Furioso71 : Divertente la politica della #ceccardi... chiudiamo si i porti agli immigrati ai mercantili alle navi da crociera a… -

Ultime Notizie dalla rete : Navi voli Navi e voli dedicati. La Protezione civile sta mettendo a punto un piano per riportare a casa turisti e lavoratori contagiati e in isolamento in Sardegna LA NOTIZIA Coronavirus, il Billionaire ora consegna il registro dei suoi clienti «Per i malati voli speciali»

Non è più fantomatico né virtuale il registro del Billionaire. Esiste e oggi sarà nelle mani di Marcello Acciaro, responsabile dell’unità anti Covid del Nord Sardegna. Ci sono annotati i nomi dei clie ...

La marina russa molto attiva nel Mediterraneo

Per diverse ore al largo delle coste siriane c’è stata un’intensa attività della marina russa, che è aumentata in modo significativo. Attualmente ci sono almeno 9 unità corazzate di superficie russe, ...

Non è più fantomatico né virtuale il registro del Billionaire. Esiste e oggi sarà nelle mani di Marcello Acciaro, responsabile dell’unità anti Covid del Nord Sardegna. Ci sono annotati i nomi dei clie ...Per diverse ore al largo delle coste siriane c’è stata un’intensa attività della marina russa, che è aumentata in modo significativo. Attualmente ci sono almeno 9 unità corazzate di superficie russe, ...