Navalny, per i medici dell’ospedale di Berlino: «C’è qualche miglioramento» (Di venerdì 28 agosto 2020) Arrivato in Germania dopo una trattativa durata due giorni con le autorità sanitarie russe, Alexei Navalny si trova ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Berlino. I medici che hanno preso in cura l’oppositore di Vladimir Putin hanno fatto sapere che le condizioni di salute del russo mostrano «qualche miglioramento», anche se è tenuto ancora in coma. La leader dell’opposizione in Bielorussia, Svetlana Tikhanovskaya, attualmente in Lituania, a proposito dell’avvelenamento di Navalny ha dichiarato: «Quello che è accaduto, per me, è disgustoso. Qualsiasi forma di violenza per me lo è. È stata una cosa così bassa, chiunque l’abbia compiuta. Il fatto va investigato, ma tutti dicono che ... Leggi su open.online

