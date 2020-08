Navalny: condizioni mostrano 'qualche miglioramento' (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - BERLINO, 28 AGO - Le condizioni di salute di Alexei Navalny mostrano "qualche miglioramento": lo ha reso noto l'ospedale di Berlino dove è ricoverato il dissidente russo per avvelenamento., ... Leggi su corrieredellosport

LiaQuartapelle : È oltremodo crudele la cortina di disinformazione con cui le autorità russe stanno nascondendo le reali condizioni… - ItalyMFA : Il Ministro @luigidimaio: 'Siamo molto preoccupati per le condizioni di salute di Alexei #Navalny e seguiamo da vic… - MarinaSereni : Preoccupazione e inquietudine per le gravi condizioni di salute di #Navalny, secondo la sua portavoce vittima di av… - iconanews : Navalny: condizioni mostrano 'qualche miglioramento' - fabiochiusi : RT @mastrobradipo: #charitè comunica che i sintomi della crisi 'colinergica' di #navalny si stanno affievolendo. le condizioni restano 'ser… -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny condizioni

Agenzia ANSA

DBInformation SpA. - Sede Legale Viale Giulio Richard 1/a - 20143 Milano - Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v. - R.E.A. Milano n. 1280714 - Registro Imprese di Milano n. 09293820156 - CF e Partita I ...Sul caso Navalny il governo poteva dire una parola in più, dice la deputata Lia Quartapelle, capogruppo del Pd in Commissione Esteri. Occhio a scambiare la Bielorussia per l'Ucraina, sono un popolo di ...