Nasce la nuova Associazione di Promozione Sociale “Il Covo” (Di venerdì 28 agosto 2020) Nasce la nuova Associazione di Promozione Sociale “ IL COVO”. L’Associazione, fondata da amanti del mare e della vela, si propone di favorire l’aggregazione di adulti e ragazzi attraverso attività sportive, ludiche e ricreative ma anche di impegno Sociale ed ambientale. La base nautica, situata sul litorale tra Torvaianica e Marina di Ardea, sorge in una zona di notevole interesse naturalistico per la presenza della duna mediterranea che i soci sono intenzionati a salvaguardare, ripulire e valorizzare. Dare modo agli amanti della vela, ma anche della pesca sportiva, di unirsi e praticare lo sport, avvicinare i ragazzi e i neofiti all’affascinante mondo della navigazione a vela, organizzare eventi sportivi e sociali o iniziative ... Leggi su ilcorrieredellacitta

