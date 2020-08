Napoli, un’azienda unica del trasporto pubblico per la Città metropolitana. De Luca annuncia il progetto (Di venerdì 28 agosto 2020) Un’azienda unica del trasporto pubblico a Napoli e per la Città metropolitana. E’ il progetto annunciato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca e una delle “10 proposte per la città di Napoli che presenteremo nei prossimi giorni, sulle quali si impegna direttamente la Regione Campania e mi impegno direttamente io”. Il primo progetto che cita De Luca è quello che prevede “la realizzazione di un’azienda unica del trasporto pubblico a Napoli e nella provincia. Non credo – ha spiegato De Luca – che possiamo andare avanti così, ... Leggi su ildenaro

