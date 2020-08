Napoli, tornano le formiche nell’ospedale San Giovanni Bosco: due anni fa il caso della donna cingalese ricoperta di insetti (Di venerdì 28 agosto 2020) tornano le formiche nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Due anni fa dopo lo scandalo degli insetti che ricoprirono una signora cingalese di 70 anni ricoverata in gravi condizioni, Thilakawathie Dissianayake: la donna, il cui caso emerse in seguito a una denuncia social del consigliere regionale verde Francesco Borrelli, morì qualche settimana più tardi, ricoverata in un altro ospedale, devastata dalle piaghe da decubito, dopo essere diventata un simbolo dell’incuria della sanità campana. “Le formiche tornano più forti e determinate delle chiacchiere del governatore Vincenzo De ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Napoli, tornano le formiche nell’ospedale San Giovanni Bosco: due anni fa il caso della donna cingalese ricoperta di i… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Napoli, tornano le formiche nell’ospedale San Giovanni Bosco: due anni fa il caso della donna cingalese ricoperta di i… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Napoli, tornano le formiche nell’ospedale San Giovanni Bosco: due anni fa il caso della donna cingalese ricoperta di i… - Codacons : RT @fattoquotidiano: Napoli, tornano le formiche nell’ospedale San Giovanni Bosco: due anni fa il caso della donna cingalese ricoperta di i… - fattoquotidiano : Napoli, tornano le formiche nell’ospedale San Giovanni Bosco: due anni fa il caso della donna cingalese ricoperta d… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tornano Napoli, tornano le formiche nell’ospedale San Giovanni Bosco: due anni fa il caso della donna cingalese… Il Fatto Quotidiano Coronavirus, la deputata Elvira Savino: "Io solo una cena al Billionaire. E a Salvini dico: metti la mascherina"

Il sospetto è che possa aver contratto il Coronavirus al Billionaire. "Ma non sono rimasta lì a ballare. Ero a cena, seduta al tavolo con gli altri", ricorda Elvira Savino da Napoli. La deputata pugli ...

Roma, offerta Tottenham per Zaniolo! Le ultime su Kean e Veretout

Calciomercato Roma, scambio Kean-Florenzi? La Roma è impegnata, ovviamente, anche su altri fronti. In attesa di definire il futuro di Dzeko (probabile il passaggio del bosniaco alla Juventus) si cerca ...

Il sospetto è che possa aver contratto il Coronavirus al Billionaire. "Ma non sono rimasta lì a ballare. Ero a cena, seduta al tavolo con gli altri", ricorda Elvira Savino da Napoli. La deputata pugli ...Calciomercato Roma, scambio Kean-Florenzi? La Roma è impegnata, ovviamente, anche su altri fronti. In attesa di definire il futuro di Dzeko (probabile il passaggio del bosniaco alla Juventus) si cerca ...