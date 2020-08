Napoli, si valuta Candreva: contatto con l’agente. Le ultime (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Napoli sonda il terreno per Antonio Candreva dell’Inter: contatto con il procuratore dell’esterno nerazzurro Il Napoli sonda il terreno per Antonio Candreva in vista della prossima stagione. L’esterno offensivo è in uscita dall’Inter e starebbe valutando le proposte di alcuni club. Come riportato da Sky Sport, la dirigenza azzurra ha avuto un contatto nel pomeriggio di oggi con l’agente di Candreva. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AIexDeI : RT @FcInterNewsit: Di Marzio: 'Inter, Candreva in uscita: il Napoli valuta, se n'è parlato oggi con il suo agente' - ElTrattore : RT @FcInterNewsit: Di Marzio: 'Inter, Candreva in uscita: il Napoli valuta, se n'è parlato oggi con il suo agente' - MondoNapoli : Sky - Napoli, nuovo nome per la fascia: si valuta Antonio Candreva dell'Inter - - InterClubNW : RT @FcInterNewsit: Di Marzio: 'Inter, Candreva in uscita: il Napoli valuta, se n'è parlato oggi con il suo agente' - diegocecati : RT @FcInterNewsit: Di Marzio: 'Inter, Candreva in uscita: il Napoli valuta, se n'è parlato oggi con il suo agente' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli valuta Sky - Il Napoli valuta anche Candreva, è in uscita dall’Inter! Se n’è parlato oggi con il suo agente CalcioNapoli24 Locatelli sarebbe perfetto per la Juve, Tonali più interessante al Milan che all'Inter

Il 30 marzo pubblicavo su questa rubrica un pezzo intitolato “Juve, ecco cosa ti manca: tre soluzioni per il dopo Pjanic”. Al suo interno potevate trovare il ca ...

SKY - Il Napoli valuta Candreva come esterno! Oggi colloquio con il suo agente

Secondo quanto riferito da SKY Sport il nome nuovo per il Napoli è Antonio Candreva, calciatore in uscita dall'Inter. "Il Napoli valuta anche Candreva come esterno: è in uscita dall'Inter, se n’è parl ...

Il 30 marzo pubblicavo su questa rubrica un pezzo intitolato “Juve, ecco cosa ti manca: tre soluzioni per il dopo Pjanic”. Al suo interno potevate trovare il ca ...Secondo quanto riferito da SKY Sport il nome nuovo per il Napoli è Antonio Candreva, calciatore in uscita dall'Inter. "Il Napoli valuta anche Candreva come esterno: è in uscita dall'Inter, se n’è parl ...